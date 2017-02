Il telefono di Gentiloni squilla di sera: "pronto, sono Trump"

(Teleborsa) - La telefonata del Presidente Usain almeno parziale relax in compagnia della moglie Melania e del figlio Bannon. Già, perché un Presidente di Stato, tanto più se degli Stati Uniti d'America,Argomento della conversazione, come ha reso noto una nota di Palazzo Chigi,per la pace e la stabilità, di fronte alle sfide e alle minacce per la comune sicurezza.A questo proposito,e per politiche dell'accoglienza e della regolazione dei flussi migratori nel rispetto dei diritti umani e del diritto all'asilo.Ed anchee che è stata concordemente ribadita la necessità di proseguire conLa nota americana,così come delle priorità dell'Italia e del prossimo summit del G7 in Italia".