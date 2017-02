Borse europee attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il finale al rialzo di Tokyo Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Lieve aumento dell', che sale a 1.223,7 dollari l'oncia. Su il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,54%.Lieve peggioramento dello, che sale a 186 punti base, con un aumento di 3 punti base.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,50%, sostanzialmente invariata, che riporta un misero +0,03%, resta vicino alla parità anche(-0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,24%). Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,52% grazie al buy di Jefferies. In luce, con un ampio progresso dell'1,41% nel giorno della conference call sui risultati. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30% nel primo giorno di aumento di capitale. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.Tra i(+1,97%),(+1,44%),(+1,38%) e(+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede il 2,40%. Seduta negativa per, che registra una perdita dell'1,23%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.