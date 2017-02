"Fedeli e contenti": Hilton e Amazon insieme per coccolare i clienti più fedeli

(Teleborsa) -Devono averlo pensato ancheche si sono alleate per rendere la vita più facile ai loro clienti più fedeli, ai quali sarà riservato un vero e proprio trattamento speciale. Doppie coccole, dunque, per loro.Possono, perciò, iniziare a sorridere gli oltre 60 milioni di membri diil programma di fedeltà targato Hilton che potranno spendere i punti accumulati duranti i loro soggiorni presso le strutture della catena anche per fare acquisti sul sito di Amazon, colosso mondiale dell'e-commerce.- Ma le buone notizie non finiscono qui. Da questo mese, poi, per i clienti più affezionati sarà possibile dedurre una parte dei loro punti dal prezzo della camera. Et voilà, il gioco è fatto: la camera a prezzo "speciale" è servita. Pensate che dietro c'è un piccolo inganno e sarà possibile farlo solo in alcune date? Sbagliate. Nessun limite di periodo o date.- A partire da aprile, premiati anche i "gruppi d'acquisto": sarà possibile mettere in comune i propri punti per acquistare delle room night.- E per chiudere in bellezza, ai membridel programma di fedeltà, poi, la catena consentirà di prorogare di un anno la validità del loro status, anche se nel periodo stabilito non è stato raggiunto il numero minimo di notti al suo mantenimento.