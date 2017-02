I conti TIM "creano valore per gli azionisti". Iliad? L'Ad assicura: "Pronto secondo brand"

(Teleborsa) -. Con queste parole il, in conference call, ha commentato i risultati presentati venerdì scorso dal gruppo Telecom ed il piano industriale , che presenta delle fortirispetto al passato.Il numero uno dell'operatore mobile controllato da telecom ha poi sottolineato chesono stati raggiunti obiettivi che il precedente piano indicava per tre anni e che in questo modo si èIl CEO del gruppo TIM,, ha messo l'accento sullein cui si è mosso il gruppo: "Sappiamo navigare in qualsiasi mare portando sempre la nave in porto", ha detto soddisfatto, ricordando chee che gran parte dell'indebitamento (75%) è a tasso fisso e con durata media di 8 anni.Cattaneo ha risposto di no, sottolineando che la compagnia è pronta a. Poi, ha risposto alle indiscrezioni sul, il manager ha risposto che "Timvision è un driver importante" e che l'idea è quella di arricchire la qualità dlel'offerta, ma questo riguarda soprattutto l'uso in fibra, che comprende "l'opportunità di condividere gli acquisti anche con altre aziende".Quanto al, è intervenuto il CFO Piergiorgio Peluso, ribadendo che, ma sollo sula categoria di risparmio.