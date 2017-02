Immigrazione, braccio di ferro tra Trump e i giudici

Twitter

(Teleborsa) - E' scontro aperto trae i giudici statunitensi.Laha respinto il ricorso presentato daldegli States contro la sentenza del giudiceche ha sospeso l'ordine esecutivo con cui il neo presidente bloccava l'ingresso nel Paese di cittadini provenienti da sette Paesi musulmani : Siria, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen.Non si fa attendere la replica del Presidente che attacca le toghe."Ho detto agli agenti della sicurezza di controllare bene chi arriva negli USA. I tribunali mi stanno rendendo il lavoro difficile. Non ci credo che un giudice possa mettere il Paese in un pericolo simile, se qualcosa succede incolpate lui e il sistema giudiziario", scrive Trump onDalla sua elezione,non ha perso tempo, mettendo in atto le promesse fatte in campagna elettorale su protezionismo ed immigrazione. Fra i primi atti l'annuncio della costruzione del muro al confine con il Messico e la " rottamazione " della Riforma finanziaria di Obama dopo la crisi del 2008.