Marine Le Pen avvia la sua corsa all'Eliseo

Brexit

(Teleborsa) - Non ha dubbiche da Lione, nel suo primo comizio elettorale per la corsa all'Eliseo dichiara: "Questa è casa nostra".La signora del Front National davanti ad oltre 3000 persone assicura: "con me la Francia andrà fuori dall'UE e dalla moneta Unica". In fondo ladocet, marilancia anche fuori dallaIn vista delle presidenziali d'oltralpe che si terranno in primavera, la candidata dellancia il suo "j'accuse" all'Europa. "Il risveglio dei popoli contro le oligarchie può diventare realtà", gridaE ancora: "In cinque anni voglio rimettere la Francia in ordine" ha spiegato, proponendo "144 impegni presidenziali" per cambiare il Paese le cui "leggi e valori saranno soltanto francesi".Non poteva mancare da parte dellaun accenno ai vicini di casa come il voto per il Brexit , agli italiani che hanno "bocciato il referendum di Monsieur Renzi ", o ai popoli d'oltreocano. Gli americani hanno eletto. "Lui almeno - ha detto la- ha rispettato le sue promesse e mantiene gli impegni presi con i suoi elettori".