Mondo Tv, firmato accordo con la coreana CJ E&M

Mondo TV

(Teleborsa) -ha formalizzato con la coreanaun accordo con il quale è stata nominata distributore TV e rappresentante licensing in un certo numero di territori della nuova serie di animazioneMondo TV sarà distributore TV di Robot Trains in Turchia, Medio Oriente e Africa, Portogallo, Spagna, Italia e Israele e rappresentante licensing nei paesi europei sopra menzionati oltre al Medio Oriente., Amministratore Delegato di Mondo TV, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare al fianco di una delle aziende più innovative di contenuti in Asia in questa serie emozionante, che siamo sicuri potranno godere di una risposta molto positiva. Robot Trains unisce azione, umorismo, personaggi amabili e disegni fantastici in uno spettacolo di grande appeal per il suo target di riferimento".