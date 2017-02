"Signorina Maccabei, dove sono i Pirenei?" Professore, io non lo so lo dica lei!

(Teleborsa) -Qualcuno di voi sicuramente ricorderà la strofa di questa simpatica filastrocca di tanti anni fa in cui un professore interrogava gli studenti "asinelli" che non sapevano rispondere a nessuna delle sue domande. Ladiventa sempre più numerosa perchè gli studenti non sanno l'italiano.Inizia così lettera aperta di 600 docenti universitari al presidente del Consiglio, alla ministra dell'Istruzione e al Parlamento italiano, promossa dal Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità, in cui vengono denunciati dei veri e propriSecondo i docenti, il sistema scolastico non reagisce in modo appropriato. "Ci sono alcune importanti iniziative rivolte all'aggiornamento degli insegnanti, ma non si vede una volontà politica adeguata alla gravità del problema.Tra i firmatari nomi illustri: i filosofi Massimo Cacciari e Roberto Esposito, gli storici Ernesto Galli della Loggia e Luciano Canfora, i costituzionalisti Carlo Fusaro e Paolo Caretti e diversi i rettori.