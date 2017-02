Tonfo di Piazza Affari con banche e Spread in rialzo verso 200 punti

spread

(Teleborsa) -., a causa del peso esercitato sulle banche da uno. Una tendenza che è stata acuita dalla candidatura dell'euroscettica Marine Le Pen alle presidenziali francesi e dalle ipotesi di creare un'Europa a due velocità Pesante l'aumento dello, che si attesta a 198 punti base, con un deciso aumento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,36%. A nulla sono servite le rassicurazioni di Mario Draghi sull'importanza dell'Euro per l'UE Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,43%. L'continua gli scambi a 1.228,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,72%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,93% e continua a trattare a 53,33 dollari per barile.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,98%., che termina con una pesante flessione del 2,21%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 20.432 punti, in forte calo del 2,29%. In netto peggioramento il(-1,54%), come il FTSE Italia Star|M,indice dei titoli del segmento STAR (-0,9%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,56 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,7 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 284.685, rispetto ai 250.046 precedenti.Tra i 218 titoli trattati, 168 hanno chiuso in flessione, mentre 45 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 5 azioni.Apprezzabile rialzo (+1,18%) a Milano per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,67%),(-3,14%) e(-2,52%).troviamo(+3,13%) e(+1,41%) dopo i conti La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -6,86%,m male anche, che mostra una caduta del 5,85%,del 5,71% eddel 5,47%.