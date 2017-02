Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.052,42 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,21%, chiudendo a 2.292,56 punti. Pressoché invariato il(+0,12%), come l'S&P 100 (-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,89%),(-0,80%) e(-0,42%).Tra i(+1,00%),(+0,95%),(+0,94%) e(+0,92%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,14%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.(+14,14%),(+2,75%),(+2,56%) e(+2,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.