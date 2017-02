Anas, traffico in calo (-3%) a gennaio su tutta la rete

(Teleborsa) - L'inizio dell'anno ha registrato una battuta d’arresto in termini percentuali di traffico sul campione della rete stradale e autostradale.Nel mese di gennaio, infatti, fa sapere, che gestisce la rete lunga 26.440,618 km, l’(IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha registrato, rispetto al primo e all'ultimo mese dell’anno precedente, un decremento sui veicoli totali, rispettivamente del 3% e del 5%.Nell’ambito delle macro-aree, il tasso di diminuzione dei veicoli totali è così distribuito: rispetto al mese precedente, gennaio ha riportato un calo dell’1% al, del 3% al, del 9% al, del 5% sia inche in; a paragone con gennaio 2016, si registra la medesima diminuzione dell’1% al Nord e del 3% al Centro, meno 3% in Sicilia, meno 6% al Sud e in Sardegna.I valori dell’IMR presentano una situazione similare sul fronte dei veicoli pesanti: il numero dei mezzi decresce del 3% rispetto al dicembre 2016 e aumenta dell’1% a confronto con l’inizio dello scorso anno.Analizzando invece nel dettaglio le percentuali delledella penisola e dellei dati sono così ripartiti: rispetto a dicembre 2016, al Nord i numeri crescono del 3%, restano invariati al Centro, mentre calano drasticamente al Sud del 9%, del 4% in Sicilia (un dato in controtendenza rispetto alla grande ripresa dell’anno appena concluso quando a giugno aveva toccato punte in positivo del 18%) e in Sardegna. Rispetto a gennaio 2016, il traffico dei mezzi pesanti cresce al Nord con un + 2%, al Centro con un +4%, contrazione al Meridione con un - 1% e in Sardegna con un – 2%. Stabile in questo particolare caso la Sicilia.