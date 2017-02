Dl banche, passa tetto stipendi banchieri ma niet alla black list dei debitori

(Teleborsa) - Approvato in Commissione Bilancio al Senato l'emendamento alrelativo al, nel caso in cui lo Stato corra in salvataggio dell'Istituto in difficoltà, ma vienee salvato quello relativo allaal Parlamento sui profili di rischio. In sostanza la proposta del Presidente ABI Antonio Patuelli E' questo l'esito del round svoltosi ieri sera a Palazzo Madama, in vista dell', che non ha trovato coesione su tutti i punti.La commissione ha dunque approvato solo l'emendamento sugli stipendi dei manager, formato dal presidente e relatore, Mauro Maria Marino (Pd), secondo cui, in caso lo stato intervenga nella ricapitalizzazione di una banca in crisi, come accaduto a Banca MPS , il MEF può decidere una, oltre alla "revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale" in carica., che chiedeva la stesura di una lista dei nomi dei grandi debitori delle banche "salvate". Via libera solo alla parte che obbliga il MEF a fare una(coloro che hanno debiti in sofferenza per oltre l'1% del patrimonio della banca) e non anche a rivelarne i nomi. Resterà poi da capire se estendere la soglia che individua la platea dei profili più rischiosi