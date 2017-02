Dl banche, slitta a mercoledì 8 febbraio l'esame al Senato

(Teleborsa) -. Il vaglio del decreto in programma per oggi pomeriggio. A riferirlo il Presidente della commissione finanze del Senato, Mauro Maria Marino () che ha spiegato che la commissione concluderà oggi l'esame del provvedimento votando il mandato al relatore a riferire in Aula.Ieri, durante l'esame il decreto non ha trovato coesione su tutti i punti , mentre sono stati approvati due emendamenti (uno proposto dal PD e l'altro dal Movimento 5 Stelle) che prevedono che fino al 31 maggio, i risparmiatori possano chiedere il rimborso forfettario alle quattrole banche salvate un anno fa e messe in vendita dal Governo (potranno fare domanda). Passa anche la modifica che prevede che "il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario sarà gratuito" senza nessun onere da versare alle banche che "non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma".