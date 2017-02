Finecobank, utile 2016 +10,9%, miglior anno di sempre

Finecobank

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con uncon un incremento del 10,9% rispetto ai 191,1 milioni registrati al 31 dicembre 2015, grazie principalmente all'incremento degli interessi netti, al risultato di negoziazione, coperture e fair value e alla riduzione dei costi.L’utile ante imposte è pari a 306,3 milioni, in crescita del 6,3% rispetto al 2015.Solida lacon un(transitional) che si colloca al 22,94% al 31 dicembre 2016. Nello stesso periodo il patrimonio netto si è attestato a 681,3 milioni, in aumento del 7,7%."Siamo molto soddisfatti dei risultati del 2016, il miglior anno di sempre, il secondo record dopo il 2015", ha commentato. "Dati che confermano la qualità e sostenibilità del nostro modello di business, in grado di affrontare con successo anche le fasi di mercato più complesse. Un anno all’insegna di due valori che accompagnano da sempre il nostro percorso, trasparenza e rispetto per il cliente".Cresce il saldo dellache risulta 18,5 miliardi di euro (+18,9%). Anche il saldo dellaregistra un incremento del 9% rispetto a fine 2015, attestandosi 28,6 miliardi al 31 dicembre 2016.Glisi attestano a 249,4 milioni, in crescita del 3,6% rispetto al 2015. Le commissioni nette sono pari a 242,9 milioni e registrano una riduzione del 3,9% rispetto al 2015.Ilcresce a 559,1 milioni, in aumento del 2,7% rispetto ai 544,3 milioni di un anno fa.