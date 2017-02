Incertezza politica, mercati "sotto spread"

spread

(Teleborsa) -frenate dalla tensione alimentata in primo luogo dal clima di incertezza politica, soprattutto in Francia.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 196 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,33%. Ieri il differenziale tra il bond decennale tedesco e l'omologo italiano è balzato al top degli ultimi tre anni, sui timori di una. A far paura, è stato il programma con cui si è presentata Le Pen di uscita dall'euro e dall'Unione Europea.Sul mercato valutario, prevale la cautela che vede il cross, continuare la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Lieve discesa dell', che scende a 1.229,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,23%.avanza dello 0,67%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%. Piatta, che tiene la parità.suldello 0,37%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,58%),(+1,29%) e(+1,26%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,85%),(-0,80%) e(-0,48%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,98%, grazie al giudizio positivo di Exane Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,41%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,35%, grazie al consiglio "buy" di Goldman Sachs. Per contro si registra un calo deciso per, che segna un -1,2%, per effetto dell' impatto francese I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche, in particolare, che continua la seduta con -2,60%. Tiene invece+0,75% che ha alzato il velo sui conti 2016