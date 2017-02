Italiaonline presenta il nuovo look di superEva, oltre 2 milioni di utenti unici

Italiaonline

(Teleborsa) -annuncia una nuova versione di superEva a un anno dal suo debutto come primo. Un anno che ha visto super Eva, sino ad arrivare a oltre 2 milioni di utenti unici ePartendo dalla grafica,per rendere ancor più semplice e intuitiva la navigazione. L'home page offre in primo piano gli articoli più visti, condivisi e commentati; compare inoltre il "" che mostrasulle piattaforme sociali e i contenuti più cercati sui motori di ricerca.Il cambiamento del look and feel si integra con la strategiadel portale, che mescola le logiche dell'interazione umana con quelle del machine learning.Punto di partenza è la, che evidenza gli argomenti più cerati e discussi in Rete attraverso l'analisi sui social e i motori di ricerca.- ha dichiaratodi Italiaonline - sia dal punto di vista delle tematiche che della tecnologia".