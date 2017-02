Khamenei contro Trump: "Il Presidente rivela il vero volto degli Stati Uniti"

(Teleborsa) - Le politiche del neo presidente statunitensenon smettono di suscitare scalpore. Dalla sua elezione, il presidente non ha perso tempo, mettendo in atto le promesse fatte in campagna elettorale su protezionismo ed immigrazione.L'inquilino della Casa Bianca è già in s contro aperto con i giudici statunitensi , dopo che laha respinto il ricorso presentato dalcontro la sentenza del giudiceche ha sospeso l'ordine esecutivo con cui Trump ha bloccato l'ingresso nel Paese di cittadini provenienti da sette Paesi musulmani Ora la palla è passata allache ha convocato per oggi un'udienza per affrontare la questione sul bando cittadini musulmaniIntanto ad inasprire la polemica sulla questione è arrivato anche il commento dell'. La guida suprema dell'Iran ha dichiarato "Ringraziamo" Donald Trump "perché ci ha aiutato a mostrare il vero volto degli Stati Uniti. Il neo eletto presidente americano ci dice che dovremmo essere grati a Obama", ma l'Ayatollah elenca tutta una serie di motivi tra cui l'Isis, i disordini in Iran nel 2009, di cui ritiene responsabile Obama. Una risposta quella diche arriva dopo un tweet dche qualche giorni fa aveva scritto: l'Iran sta giocando con il fuoco. Non si rendono conto di quanto il presidenteè stato gentile con loro. Io no!".