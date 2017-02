Merkel: "Nessun club esclusivo tra Paesi UE"

(Teleborsa) - Nessun club esclusivo in cui non possano entrare stati membri. E' quanto ha auspicato dal cancelliere tedescoche parlando di "Europa a diverse velocità" ha ricordato: "Questa deve essere la base della nostra collaborazione", ha spiegato la cancelliera durante una conferenza stampa aconprimo ministro dellache ha dichiarato che per il Paese è "molto importante che le relazioni internazionali vengano rafforzate. E' anche importante che gli Stati dell'UE abbiano la sensazione di essere trattati allo stesso modo, e che si costruisca un'unità".Per quel che riguarda i confini "", ha spiegato lal, "si può anche prevedere qualcosa nell'ambito dei trattati attuali". Non poteva mancare un accenno alla situazione inche la cancelliera ha giudicato "preoccupante".