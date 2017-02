MPS fuori da FTSE MIB se non saranno ripristinate le negoziazioni, CdA il 9 febbraio

MPS

(Teleborsa) - "Se dopo il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, previsto per il 9 febbraio, non sarà fornita alcuna indicazione su quando potrà essere previsto il ripristino delle negoziazioni" il titolosarà escluso dall'indice FTSE MIB "a prezzo pari a zero in occasione della revisione di marzo (vale a dire dall'apertura di lunedì 20 marzo 2017)".Lo fa sapere con una notaspiegando che "tale decisione potrà essere revocata solo se le negoziazioni dovessero essere ripristinate entro e non oltre il 28 febbraio 2017".FTSE Russell "continuerà a monitorare gli eventi" e a verificare i requisiti di permanenza della società nell'indice sulla base delle successive comunicazioni.Dopo il fallimento del piano privato di ricapitalizzazione della banca , MPS ha fatto richiesta di aumento precauzionale da parte dello Stato, come previsto dal decreto legge cosiddetto Salva Risparmio.