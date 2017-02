Trenitalia, abbonamenti sovraregionali decisi da Regioni e Province Autonome

(Teleborsa) -. Lo ha precisatoin risposta ad alcuni articoli di stampa relativi al costo eccessivo degli abbonamenti sovraregionali, spiegando che queste tariffe sono state definite ed approvate in sede di Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel luglio del 2007.Si parla in particolare delle cosiddette, relative cioè al calcolo del costo dei biglietti e dei circa 7 mila abbonamenti per le corse su treni regionali che hanno inizio e termine in regioni diverse."In quell'occasione - ricorda la società del gruppo FS - fu deciso di calcolarlesecondo i prezzi in vigore in ciascuna regione eche tenesse conto di una serie di fattori".Tale metodologia nel tempo è stata messa in discussione da alcuni abbonati e associazioni di consumatori, i quali hanno evidenziato che nel corso del temporispetto a percorrenze analoghe svolte all'interno di ogni singola regione. Per tutta risposta Trenitalia ha sottoposto il problema alla Commissione Trasporti della Conferenza."Quel che deve in ogni caso essere garantito - afferma la società - è cheche, nel trasporto regionale, si ottiene dalla somma dei ricavi da tariffe e ricavi da corrispettivi pubblici contrattualmente fissati dalle Regioni a Trenitalia. I ricavi da abbonamenti sovraregionali concorrono a determinare quell'equilibrio".