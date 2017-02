Wall Street avvia la giornata a piccoli passi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Industriale

Materiali

Caterpillar

Boeing

Nike

United Technologies

Biogen

Biomarin Pharmaceutical

Shire

Check Point Software Technologies

Tripadvisor

Express Scripts

Dollar Tree

Dish Network

(Teleborsa) - Avvio in frazionale rialzo per la Borsa di New York, con ilche sale dello 0,34% a 20.120,65 punti. L'sale dello 0,14% Guadagni frazionali anche per il(+0,21%).In una giornata scarna di dati macro, in cui è stata rivelato solo il dato sulla bilancia commerciale , l'attenzione degli investitori rimane puntata sulla earnings season. In luce i conti di Generali Motor.Gli investitori rimangono cauti in attesa delle prossime mosse del PresidenteSi distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,47%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,51%),(+0,67%),(+0,63%) e(+0,62%).Tra i(+1,51%),(+1,44%),(+1,28%) e(+1,24%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.