Wall Street procede senza slancio

(Teleborsa) -In una giornata scarna di dati macro, in cui è stata rivelato solo il dato sulla bilancia commerciale l'attenzione degli investitori rimane puntata sulla earnings season.Gli investitori rimangono cauti in attesa delle prossime mosse del Presidenteoggi attaccato dall' Ayatollah Sayyed Ali Khamenei Tra gli indici a stelle e strisce, ilsta mettendo a segno un +0,2%. Resta piatto lo. Guadagni frazionali per il(+0,31%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,26%) e(-0,68%).Tra i(+1,57%),(+1,24%),(+1,05%) e(+0,89%)., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,18%.che mostra una limatura dello 0,87%.che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+2,38%),(+1,97%),(+1,63%) e(+1,55%).I più forti ribassi sono suche continua la seduta con -1,80%.che accusa un calo dell'1,56%.