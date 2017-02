Yoox, nel 2016 accelerano i ricavi

Yoox Net a Porter Group

(Teleborsa) - Crescono i ricavi netti diche nel quarto trimestre, con una crescita organica del 19,2%, (+11,4% reported), in accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell'anno (crescita organica +17,1%).Lo annuncia la società che spiega come ci sia stata un buona performance di tutte le linee di business.. (+12,4% reported) ."Il gruppo ha registrato una solida performance nel 2016, in accelerazione nell'ultimo trimestre rispetto ai primi nove mesi su base organica. Questo dimostra la nostra capacità di crescere mentre continuiamo a investire sul nostro futuro. Nel frattempo, abbiamo lanciato in esclusiva nuovi prestigiosi brand e siamo stati i primi a muoverci nell'hard luxury", ha commentato, Chief Executive Officer di Yoox.