Banca Sistema, conti 2016 e dividendo in crescita

Banca Sistema

(Teleborsa) -e utile netto normalizzato in aumento dell'11% a 26,4 milioni. Sono i conti 2016 diche si è chiuso con un ROAE (Return on average equity), tra i più elevati del sistema bancario europeo.Ilè salito del 22%. Il margine d'intermediazione è cresciuto del 16%, al netto del risultato di trading.Al 31 dicembre scorso Banca Sistema aveva un Cet1 ratio del 13,3%, in calo rispetto ad un anno prima. Giù anche Tier1 ratio (14,3% da 14,9%) e total capital ratio (15,8% dal 16,8%)."Il 2016 ha rappresentato un anno di ulteriore crescita per Banca Sistema, che mostra indicatori di redditività tra i più elevati delsistema bancario europeo e utili in crescita dell’11%", ha commentato. L’obiettivo della banca, si legge nella nota dei conti, per il prossimo esercizio resta quello di "consolidare la crescita nel core business del factoring e di cogliere le ulteriori opportunità di crescita nella cessione del quinto. Il minor focus sul finanziamentogarantito alle PMI, verrà compensato dall’ingresso in nuove linee di prodotto e dalla valutazione di operazioni di acquisizioni strategiche e complementari".La banca guidata da Gianluca Garbi proporrà agli azionisti laper azione che si confronta con gli 0,053 euro del 2015.