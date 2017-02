CNH, il marchio Iveco punta a migliorare la produttività

CNH Industrial

(Teleborsa) - Iveco, il marchio di, guarda con ottimismo al 2017 in termini di prospettive di business. Il, lo ha annunciato in occasione di una conferenza stampa organizzata presso il Museo Storico dell'Alfa Romeo ad Arese., vogliamo continuare a crescere e vogliamo ancora migliorare la redditività, dobbiamo colmare il gap coi competitor", ha affermato il top manager che, in particolare per l'impianto di Suzzara, stima "gli stessi livelli di veicoli dell'anno scorso".. Lahutte ha annunciato inoltre che è stato "cancellatoil progetto di sbarco negli Stati Uniti" previsto alcuni anni fa. "Il mercato statunitense è interessante, ma né a breve né a medio termine ci sono piani".