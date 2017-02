Dl banche, ampliata la platea per rimborsi delle good banks

(Teleborsa) - "Si è concluso positivamente il lavoro della Commissione Finanze del Senato sul decreto banche . Abbiamo accolto molte proposte e migliorato il testo". E' così che il sottosegretario all'Economia,commenta il via libera in commissione Senato al decreto Banche. L'Ieri, durante l'esame il decreto non ha trovato coesione su tutti i punti , mentre sono stati approvati due emendamenti (uno proposto dal PD e l'altro dal Movimento 5 Stelle) che prevedono che fino al 31 maggio, i risparmiatori possano chiedere il rimborso forfettario alle quattrole banche salvate un anno fa e messe in vendita dal Governo (potranno fare domanda). Passa anche la modifica che prevede che "il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario sarà gratuito" senza nessun onere da versare alle banche che "non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma".ha sottolineato "abbiamo allargato la platea delle persone interessate al risarcimento delle quattro banche in liquidazione; migliorata la posizione dei risparmiatori delle banche sulle quali ci sarà un intervento pubblico; previsto un forte coinvolgimento del Parlamento nella gestione di questa fase; introdotto la conoscenza dei profili di rischio; avviato la educazione finanziaria. Viene anche concessa alla manifestazione sportiva di golf, la Ryder Cup, una garanzia e non un'erogazione". Per"si tratta di un insieme di norme che consente di affrontare con piu' fiducia la situazione bancaria italiana e avvicinare l'uscita dalla crisi".