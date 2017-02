EIA, scorte petrolio crescono oltre attese. Brent a 55 dollari

(Teleborsa) - Aumentano più del previsto le scorte settimanali di greggio in USA.Secondo l'EIA, divisione del, le scorte di petrolio nella settimana al 3 febbraio 2017 sono risultate in aumento di 13,8 milioni di barili a 508,6 MBG, a fronte di incremento atteso di 2,5 milioni.Parallelamente, gli stock disono rimasti invariati a 170,7 MBG, mentre le scorte disono calate di 0,9 milioni a 256,2 MBG.Lesi confermano a 695,1 MBG.Sul New York Mercantile Exchange, ilscambia a 51,74 dollari al barile, evidenziando un decremento dello 0,58%. Il barile di, scivola dello 0,54% a 55,03 dollari"Il mercato ha reagito positivamente alla riduzione dell'offerta operata dall'OPEC. E anche se è presto per dare una valutazione approfondita, il livello di adesione alla stretta concordata è molto elevato", ha affermato il, che è anche ministro dell'energia del Qatar.