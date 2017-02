Etihad, Hogan: "Nonostante contesto difficile, passeggeri in salita nel 2016"

(Teleborsa) - Il 2016 è stato un anno di "crescita sostenuta" per Etihad Airways. La compagnia aerea haE' quanto ha dichiarato da, presidente edi Etihad che ha spiegato come: "il 2016 abbia visto una forte crescita in un contesto economico molto difficile. Lo scorso anno abbiamo presentato la nuova struttura del Gruppo che pone le basi per crescita e sviluppo a lungo termine del business di Etihad. Il 2017 assicura Hogan "sarà un altro anno di sfide".Nel corso dell'anno, Etihad Airways ha operato più di 109mila voli passeggeri e cargo, per un totale di circa 446 milioni di km percorsi e 112 destinazioni raggiunte. La capienza - misurata in posti disponibili per km () -, mentre il traffico passeggeri - misurato in passeggeri-km è aumentato dell'8%. Ilmedio è rimasto stabile al 79%.