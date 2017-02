Meridie, avanti l'OPA totalitaria di Servizi Societari

Meridie

(Teleborsa) -, la società specializzata nell'organizzazione degli investimenti per il mezzogiorno,promossa ad un, che rappresenta anche il valore, nella giornata di giovedì 2 febbraio 2017. L'ultimo prezzo utile del titolo, alla chiusura di ieri 7 febbraio, indica un riferimento di 0,0966 euro, molto prossimo al prezzo di offerta. Dal monitoraggio effettuato giornalmente da Borsa Italiana emerge cheL'OPA promossa da Servizi Sociertari ed approvata da Consob il 3 febbraio scorso, prevede, pari al 60,073% del totale delle azioni emesse ed al 67,583% del totale delle azioni quotate. La società ha infattinel segmento MIV-Segmento Professionale. L'offerta è condizionata al raggiungimento di unadella totalità delle azioni emesse dall’emittente., mentre le altre azioni non quotate sono in capo a(2,5 milioni pari al 4,015% del capitale),(3,7 milioni di azioni pari al 5,923% del capitale),(4,7 milioni di azioni, pari al 7,494% del capitale) e(2 milioni di azioni pari al 3,212% del capitaleil periodo diva dalle ore 8:30 delalle ore 17:30 del, estremi inclusi e salvo proroghe. La data di pagamento del corrispettivo è il 10 marzo 2017. E' prevista poi l'dell'offerta dalle ore 8:30 del 13 marzo 2017 alle ore 17:30 del 17 marzo 2017, estremi inclusi, con relativa data di pagamento al 22 marzo 2017.