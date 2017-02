Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una. L'attenzione degli investitori si concentra sui tantiin arrivo, il giorno dopo che gli indici statunitensi hanno aggiornato nuovi massimi storici.Si muove sotto la parità il, che scende a 20.034,57 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che continua la giornata sotto la parità a 2.287,32 punti. Senza direzione il(-0,16%), come l'S&P 100 (0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,82%) e(+0,41%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,89%),(-0,79%) e(-0,58%).Atteso nel pomeriggio un aggiornamento delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti.