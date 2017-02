Primi sui Motori approva il nuovo Piano industriale e prosegue il turnaround

Primi sui Motori

(Teleborsa) -, che ha come principaliil raggiungimento di un volume di ricavi di 29,5 milioni di euro e un Ebitda oltre i 7,8 milioni a fine periodo nel 2021.. Il Piano fa leva in particolare sul rafforzamento qualitativo e quantitativo della rete, sull'ampliamento dlelòa gamma dei prodotti e del parco clienti con l'avvio di nuove linee di business (Teleselling). Focus anche sui target dei «Top Spender» e conseguente fusione per incorporazione con la controllata Crearevalore."Il Piano Industriale oggi approvato parte dall'effettuato dalla società nel 2016, che contiamo di portare a termine nell’anno in corso", ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato"Grazie alle numerose innovazioni di processo e di prodotto e agli investimenti fatti nell'ultimo anno -ha aggiunto - Primi sui Motori può presentare un Piano Industriale che punta su un ulteriore contenimento dei costi e su un’offerta più aggiornata e competitiva, estesa anche a nuovi segmenti di mercato ad alto potenziale. Proseguirà a ritmo sostenuto anche il rafforzamento delle reti commerciali che avranno a disposizione, in primo luogo, le tante, nuove opportunità di crescita espresse nelle linee guida organiche del Piano e che verranno sostenute anche da importanti investimenti dedicati, da nuovi strumenti di vendita e da continue iniziative promozionali. Mi fa particolarmente piacere sottolineare il costante miglioramento qualitativo degli incassi che conferma un analogo trend sul fronte delle vendite".