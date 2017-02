Pubblicità, investimenti in aumento nel 2016 - rapporto Nielsen

(Teleborsa) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il 2016 con unarispetto al 2015. Lo rileva l'ultimo rapporto mensile, spiegando che nel solo mese di dicembre la raccolta è salita dell'1,2%."Da più parti si era parlato di una crescita intorno al 3%, grazie anche a un autunno che, nonostante le incertezze provenienti da più ambienti, si è dimostrato in linea con le crescite mesi precedenti. Il terzo trimestre consecutivo di crescita dà segnali di consolidamento e di stabilità per il futuro", ha commentato, TAM e AIS Managing Director di Nielsen.Relativamente ai singoli mezzi di diffusione, labalza del 4% mentre quotidiani e periodici e, più in generale la, registrano un calo rispettivamente dell'8,4% e del 9,3%. Laregistra un incremento della raccolta del 15%. Ilcala del 2,3%.