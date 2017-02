Tangenti in Nigeria, ENI: "Rispettate le leggi"

(Teleborsa) - Laha avanzato la richiesta diil numero uno dell'ENIe l'ex ADcon l'accusa di concorso in corruzione internazionale. Secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state versateall'ex governo nigeriano, per circa, con lo scopo di ottenere, insieme alla società Shell, i diritti esclusivi di sfruttamento del giacimento Opl245.. L'operazione che nel 2011 portòad acquisire dal governo nigeriano la concessione per l'esplorazione petrolifera del blocco Opl245, al largo delle coste del Paese africano, è stata effettuata "nel", sottolinea un portavoce del gruppo energetico in risposta alla richiesta di rinvio a giudizio."Attualmente non ci è stato notificato alcun provvedimento". ENI ribadisce "la correttezza dell'operazione relativa all'acquisizione della licenza del blocco, conclusa da ENI e Shell con il Governo nigeriano, senza l'intervento di alcun intermediario".