Banca Ifis: utile record nel 2016, previsto dividendo 0,82 euro

Banca IFIS

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con undi circa 687,9 milioni di euro rispetto ai 162,0 milioni di dicembre 2015 con unIlconsolidato pari a 326 milioni di euro è sceso del 19,4% rispetto all’esercizio 2015. I costi operativi pari a 202,5 milioni di euro si confrontano con i 128,1 milioni del 2015 ed includono i costi relativi all’acquisizione dell’ex Gruppo Interbanca per 16,5 milioni di euro.lordi relativi al settore Crediti commerciali sono pari a 476,3 milioni di euro a fronte di rettifiche di valore pari a 275,3 milioni di euro con un coverage ratio del 57,8%. Le sole sofferenze lorde sono pari a 276,7 milioni con rettifiche pari a 245,0 milioni e un coverage ratio dell’88,5%.Il CET1 e il Total Own Fund ratio consolidati del solo Gruppo Banca IFIS, senza considerare gli effetti del consolidamento della controllante.Ilproposto è di 0,82 euro per azione.