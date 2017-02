Banco Desio, utile netto 2016 a 25,6 milioni, dividendo proposto 0,0846 euro/azione

Banco Desio

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con undi euro influenzato, spiega la banca in una nota, da componenti non ricorrenti complessivamente negative per 23,1 milioni euro. Tra cui, l’onere una tantum per l’accesso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” per 24,3 milioni e la contribuzione addizionale richiesta dal Fondo di Risoluzione Nazionale per 7,6 milioni.Cedutichirografari per circa Euro 97,1 milioni.complessiva da clientela ordinaria sostanzialmente, di cui raccolta diretta per 10,1 miliardi e indiretta per 8,4 miliardi.Alla fine dell’esercizio, il coefficiente patrimonialeratio, ( CET1 ) costituito dal Capitale primario di classe 1(CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari al 10,9% (10,8% al 31 dicembre 2015). Ilcostituito dal totale Capitale di classe 1 (T1) rapportato alle Attività di rischio ponderate, è risultato pari all’11% (11% al 31dicembre 2015), mentre il Total Capital ratio, costituito dal totale Fondi Propri rapportato alle Attività di rischio ponderate, èrisultato pari al 13,5% (13,9% al 31 dicembre 2015).Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di unper ciascunadelle n. 117.000.000 azioni ordinarie e di un dividendo di Euro 0,1016 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio.