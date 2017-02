Coca-Cola vede scendere ancora il fatturato, titolo sotto pressione

gigante americano della bevanda più famosa al mondo

(Teleborsa) - Aggressivo calo per il, che passa di mano in perdita del 2,09%.

Driver principale del ribasso sono i conti del quarto trimestre che si è chiuso l'anno scorso con ricavi in flessione del 6%, registrando il settimo calo consecutivo. L'utile netto del colosso delle bibite gassate si è attestato a 550 milioni di dollari (13 cent per azione), in contrazione rispetto agli 1,24 miliardi di un anno prima.

Escludendo le poste straordinarie, Coca-Cola ha registrato un EPS (utile per azione) di 37 cent, in linea con le stime degli analisti.



Lo status tecnico di Coca Cola è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 41,64 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 40,68. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 42,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)