Cresce il disagio sociale in Italia, al top da luglio 2015

(Teleborsa) -. Secondo l'ultima rilevazione di Confcommercio, a dicembre, il(+0,4 punti), in risposta ad unae ad un aumenti del carrello della spesa dell'1%.L'indicatore, che viene monitorato mensilmente dall'associazione che rappresenta le aziende del commercio, misura il disagio sociale causato dalla disoccupazione estesa (disoccupati, cassaintegrati e scoraggiati) e dalla variazione percentuale dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto.A dicembre 2016,, stabile rispetto a novembre ed in aumento di quattro decimi nel confronto annuo. Il numero di disoccupati è aumentato di 9 mila unità su base mensile e di 144 mila rispetto all'analogo mese del 2015. Il numero di occupati è rimasto stabile rispetto al mese precedente ed è aumentato di 242 mila unità nei confronti di dicembre del 2015.Nello stesso mese. A questa tendenza ha continuato a fare eccezione la CIG ordinaria a causa del confronto con un periodo in cui era in atto il blocco delle autorizzazioni., imputabile al passaggio di una parte di questi dall'inattività alle forze di lavoro, con un calo di 2 mila unità in termini congiunturali e di 89 mila unità su base annua.Nello stesso mese, per effetto di nuove tensioni inflazionistiche nelle aree degli alimentari freschi e dei carburanti.