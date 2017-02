Immobiliare, Coima Res investe tutti i proventi dell'IPO e anticipa il dividendo

Coima Res

(Teleborsa) -, annunciando anche l'impiego integrale delle risorse rivenienti dall'IPO avvenuta 7 mesi fa, che ha portato allo sbarco in Borsa.Il primo anno da quando è quotata chiude con undi euro edi euro, entrambi non confrontabili con l'esercizio precedente, poiché la società immobiliare si è quotata il 13 maggio 2016 . Annunciata anche, per complessivi 4 milioni, corrispondenti a circa il 70% degli utili,di utili che era attesa nel 2018.Coima Res ha anche, contro un periodo di 18 mesi previsto nel prospetto informativo, portando ilcon un rendimento atteso del 5,6%, rispetto ai 140 milioni del portafoglio precedente, e dopo aver effettuato investimenti per 376,2 milioni.Dall’IPO il CEO,, ha investito 2,4 milioni di euro. "In soli 7 mesi abbiamo anticipato e superato i risultati attesi", ha dichiarato il manager a margine della presentazione dei risultati. "COIMA RES è una società dinamica, interamente dedicata alla gestione attiva degli investimenti e del portafoglio al fine di creare valore per i suoi azionisti.", aggiunge il Presidente