L'A350-900 di Lufthansa atterra all'aeroporto di Francoforte

Lufthansa

(Teleborsa) - Il nuovo velivolo Airbus A350-900 diha debuttato a Francoforte. L'aeromobile a lungo raggio più evoluto del mondo è atterrato, lo scorso 7 febbraio, presso l'aaeroporto di Rhein-Main, principale scalo aereo della Germania, che è in grado di gestire un traffico di oltre 5 milioni di passeggeri ogni anno.Il personale a bordo dell’aereo con lo speciale numero di volo LH350 era impegnato in test a terra e in volo.A partire da domani, 10 febbraio, Lufthansa posizionerà dieci Airbus A350-900 a Monaco. Le prime destinazioni saranno Delhi e Boston. Il velivolo ospiterà 293 passeggeri - 48 in Business Class, 21 in Premium Economy e 224 in Economy Class.