La Stampa festeggia i 150 anni con un francobollo

Poste Italiane

(Teleborsa) - E' dedicato ai 150 anni del quotidianoil francobollo da 0,95 euro emesso oggi giovedì 9 febbraio 2017 daldaL'emissione filatelica, appartenente alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico", è stata presentata a Torino dalla Presidente di Poste Italiane,, insieme al Presidente della Regione Piemonte,e alla Sindaca dinel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta a Palazzo Madama.Il francobollo e i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli "Spazio Filatelia" di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it."La rivoluzione digitale – ha osservato la– ha incrementato facilità e velocità di accesso ad informazioni e notizie che arrivano senza sosta da ogni angolo del pianeta. Per questo la professionalità di chi ogni giorno lavora per mettere ordine in questo enorme flusso di informazioni, controllandone la veridicità e rendendole fruibili a tutti i cittadini, costituisce, insieme all'autorevolezza e alla reputazione di una testata, un insostituibile valore per orientarsi in modo consapevole in una società sempre più complessa"