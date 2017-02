Le Borse europee aprono toniche. Piazza Affari resta indietro

Unicredit

(Teleborsa) -, in una giornata ricca di appuntamento sul fronte societario.:mentreli presenterà all'ora di pranzo.Più in generale, i mercati scontano ancora lae le i. Buone nuove dal fornte macro, dove la Germania archivia il 2016 con un surplus commerciale record L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,069. Lieve miglioramento dello, che scende fino a 191 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,22%.bene, che segna un dscreto rialzo dello 0,68%,avanza dello 0,22% eevidenzia un incremento dello 0,47%., riportando una variazione pari a +0,09% suldi Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,26%, dopo la semestrale.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,84%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,81%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,80%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,17%.Debole, che registra una flessione dello 0,90%.Sul listino completo da segnalare, che spicca il volo (+3,15%), dopo la riammissione alle contrattazioni e l'annuncio dell'ingresso di nuovi soci per risolvere la crisi