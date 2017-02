Lotta all'evasione da record. Nel 2016 recuperati 19 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nuovo record nella lotta all' evasione fiscale.. Ad annunciarlo il Ministro dell'Economia,, in occasione di una conferenza stampa al dicastero di via XX settembre con il direttore dell'Agenzia delle Entrate,, per presentare i risultati del Fisco.Nel 2016, segnano nuovi massimi. Il Ministro ha parlato di "record" ricordando che gli incassi del 2015 si erano fermati a 436 miliardi e a 419 nel 2014.Il titolare di Via XX Settembre ha ricordato che sulla lotta all'evasione "l'Italia in questi anni è stata capofila e ha fatto molto".Il Ministro ha bacchettato tutti coloro che dicono che il Governo strizza l'occhio all'evasione. "Fa sorridere, per non dire altro. E offende il lavoro di tante persone. Semmai il governo strizza l'occhio ai contribuenti onesti, li aiuta a correggere gli errori senza atteggiamenti punitivi", ha spiegato