Manovra, tecnici del Tesoro al lavoro: si ragiona su aumenti delle accise e tagli alla spesa

(Teleborsa) -. Le riunioni al Dicastero di Via XX Settembre si susseguono per mettere a punto la correzione dei conti richiesta da Bruxelles mentre l'obiettivo sembrerebbe chiaro:. I tecnici starebbero ragionando su 2 centesimi di aumento delle accise sui carburanti per arrivare a un incasso da 800 milioni. Uno sforzo che si andrebbe ad aggiungere a quello che verrà chiesto ai tabacchi: anche qui si ragiona su un aumento delle accise. Dall'intervento sui tabacchi e probabilmente dai ritocchi su altre imposte indirette si stima al momento un incasso di circa 700 milioni. Sommando le varie voci, quindi, il pacchetto varrebbe in totale 1,5 miliardi.Nei primi calcoli dei tecnici del Ministero sembrerebbe trovare spazio anche una parte deiEsclusi invece gli interventi sull'IVA come anticipato nella lettera che il Ministro dell'Economia ha mandato alla Commissione UE con la richiesta per l'estensione del regime di split payment (la nuova forma di liquidazione IVA tra imprese private e Pubblica Amministrazione, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015).Padoan vuole assolutamente "evitare il rischio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo", ha spiegato martedì nel corso di un'audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.Rispetto alle richieste di aggiustamento arrivare dalla Commissione europea, il Ministro ha spiegato: che è probabile che alcune misure vengano prese prima di aprile" mentre i provvedimenti per "la lotta all'evasione verranno adottate più verso la fine di questo periodo, anche per tener conto della necessaria approvazione della Commissione".