Mediobanca spicca il volo dopo i risultati. Nagel: "Le mie dimissioni? C'è entusiasmo..."

(Teleborsa) - Scambia in profit l', che lievita dell'1,23%sul Listino, risultando fra i migliori di oggi nel comparto a grande capitalizzazione. Il titolo beneficia degli ottimi risultati semestrali pubblicati stamattina , che evidenziano un utile in crescita del 30% a 418 milioni e ricavi in aumento del 6% oltre 1 miliardo grazie all'ottimo andamento di interessi, credito al consumo e commissioni. Numeri sopra le attese degli analisti.Il numero uno del gruppoin conference call ha confermato che, sulla quale pende un interesse di Intesa , e che la quota resterà al 10% dopo la cessione di un 3% entro il 2019, come previsto dal piano. Altra storia Unicredit e l'aumento di capitale , sul quale Nagel è fiducioso e sottolinea chedegli investitori.E infine una questione personale:dell'ultimo periodo, affermando: "Non commento. Si deduce dall'andamento particolarmente favorevole della banca e dall'entusiasmo con cui stiamo affrontando questo nuovo piano".Tornando alla performance di borsa del titolo, il quadro tecnico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,775 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,985. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,7.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)