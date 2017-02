Piazza Affari resta in coda alle altre borse europee. Corre Mediobanca

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, traendo spunto anche dalle positive indicazioni per l'avvio di Wall Street che arrivano dai Future USA, Il clima è cautamente positivo, anche se si attendono alcuni dati macro USA, come le richieste di sussidi alla disoccupazione settimanali e le scorte e vendite all'ingrosso.A Milano c'è molta prudenza, di frinte ad un calendario molto nutrito a livello societario: Oggi è il giorno dlele grandi banche, come MPS ed Unicredit, mentree corre sul Listino milanese.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,069, dopo che la Germania ha archiviato il 2016 con un surplus commerciale record Scende lo, attestandosi a 188 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,19%.prosegue ben impostata, che segna un aumento dello 0,687%, mentreavanza dello 0,25% eevidenzia un più forte incremento dello 0,87%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% suldi Milano, troviamo(+3,30%), dopo l'annunciodi risultati in crescita.Brillante anche(+2,89%) e(+1,48%), dopo i conti e le indicazioni arrivate in conference call dal numero uno Alberto Nagel riguardo le tematiche più disparate (unicredit, Generali, previsioni, payout).In denaro(+1,36%).Fra i più forti ribassi si segnala ancora, che continua la seduta con -2,73%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%.