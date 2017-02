Rifiuti: la "differenziata" piace a 9 italiani su 10

(Teleborsa) -Un interrogativo che accompagna sempre più italiani alle prese con lache, a quanto pare, ci hanno preso gusto e hanno accolto con favore il cambio di rotta che li ha portati dritti verso la scelta del contenitore giusto. Un cammino lungo, iniziato esattamente 20 anni, quando nel febbraio del 1997, il cosiddettomodificò usi e costumi sui rifiuti. Fino ad allora meno del nove per cento dei 21,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti veniva poi riciclato.Il recupero della materia, si è, dunque, imposto negli anni con i caratteri di una rivoluzione dei comportamenti in piena regola che vale tre punti di Pil, 155 mila posti di lavoro e un consenso che viaggia a livelli altissimi.- Nel 1997 veniva smaltito in discarica l'80% dei rifiuti urbani (21,3 milioni di tonnellate) con una raccolta differenziata che era al di sotto del 9%; nel 2015, nonostante i rifiuti urbani prodotti siano aumentati di quasi 3 milioni di tonnellate, quelli smaltiti in discarica sono scesi al 26% (7,8 Mton), la raccolta differenziata è arrivata al 47,6% e il riciclo/recupero di materia dei rifiuti speciali è aumentato da 13 Mton a 83,4 MtoOggi la discarica è scesa alprima di buttare un oggetto guardano di cosa è fatto per scegliere ilLo rivelano i dati (Ispra) diffusi dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile in occasione del ventesimo anniversario della riforma dei rifiuti, il D.Lgs 22/97, il cosiddetto "Decreto Ronchi".Una nuova attenzione ai rifiuti urbani con importanti ricadute economiche : l’Italia detiene ilFra le regioni più virtuose spiccano ilTra le città metropolitane guidacon appena 36,4 chili per abitante riciclati ogni anno.