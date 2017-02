Twitter paga dazio dopo la trimestrale, tonfo a Wall Street

Twitter

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo, che esibisce una perdita secca del 10,10% sui valori precedenti, dopo che la trimestrale ha mostrato un aumento dell'1% dei ricavi, il tasso di crescita più basso da quando è quotata a Wall Street.Il quarto trimestre si è chiuso con unadi 167 milioni di dollari, o 23 centesimi ad azione, in aumento dai 90,2 milioni di dollari, 13 centesimi ad azione, di un anno prima. Il social network ha tuttavia registrato undi 717 milioni, in aumento dell'1% su base annuale, anche seai 739,7 milioni attesi dagli analisti.Glisono stati 319 milioni,su base annuale e anche rispetto ai 317 milioni del trimestre precedente.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,12 dollari USA. Rischio di discesa fino a 16,53 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 17,71.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)