Wall Street cauta, divisa tra trimestrali e dati macro

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta soprattutto alla lunga serie di trimestrali societari in arrivo questo periodo.Sul fronte macroeconomico, sono arrivate buone indicazioni sul versante lavoro, con le richieste di sussidio alla disoccupazione che sono scese inaspettatamente. Atteso, sempre oggi, unTra gli indici statunitensi, ilsulla parità si attesta a 20.085,73 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.298,76 punti. Sulla parità il(+0,09%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoredel Dow Jones,(+0,70%),(+0,60%),(+0,55%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,73%),(+2,71%),(+1,98%) e(+1,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,45%.