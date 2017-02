Banca Generali: stabile l'utile del trimestre, dividendo a 1,07 euro/azione

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre con undi euro in linea con quello dello stesso periodo dell'anno scorso erispetto alla cedola per 1,20 euro dell'anno scorso.Anche il risultato complessivo dei 12 mesi ha mostrato lo stesso trend registrando profitti per 155,9 milioni (contro i 203,6 milioni del 2015 che contavano su 60 milioni in più di performance fees). L'utile, spiega la banca, tiene inoltre conto degli oneri - 8,2 milioni - legati alla partecipazione ai fondi BRRD e FITD per il salvataggio del sistema bancario".Nel 2016, si è registrata un'(+22% a 5,7 miliardi) e nelle masse (+14% a 47,5 miliardi). Si rafforza la+240 punti base per CET1 ratio al 16,7% e +250 punti base per il TotalCapital ratio al 18,4%.Nel quarto trimestre,annue a 492 milioni (130 milioni, +9,5% a/a e +4% rispetto al trimestre precedente).