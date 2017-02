Borse europee positive. Giornata di bilanci

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che beneficiano della buona performance registrata dai mercati asiatici e statunitensi. Le società quotate dovranno superare oggi un nuovo test del mercato sui conti di bilancio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,064. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.223 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%.Piccolo passo in avanti dello, che raggiunge quota 189 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,22%.composta, che cresce di un modesto +0,54%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%. Buoni spunti su, +1,25%., con ilche si attesta a 18.958 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,32%),(+1,18%) e(+1,06%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,28%, il giorno dopo aver annunciato i risultati preliminari del quarto trimestre 2016.Nervosa, che dopo un avvio in rialzo grazie all' outlook sul 2017 mostra ora un calo dello 0,45%. Tra le altre banche, leggermente positiva+0,13% promossa dal mercato per i conti di bilancio . All'indomani dei numeri e della conferma dei target mostra un ampio progresso dell'1,35%Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,96% che ha chiuso il 2016 con un utile netto in calo Alla prova dei conti oggi,, che tratta in perdita dell'1,69%.